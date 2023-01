Politica

Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi corrono per diventare il prossimo presidente lombardo. Ecco chi sono, tra vita professionale e politica, sia locale che nazionale, e i rispettivi programmi presentati in campagna elettorale

Il prossimo 12 e 13 febbraio urne aperte in Lombardia per eleggere il prossimo governatore: in lizza ci sono l’uscente Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Mara Ghidorzi . Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 lunedì 13 febbraio

LA SUA AMMINISTRAZIONE – Come evidenzia un sondaggio di Winpoll, il 63% dei lombardi si dimostra poco o per nulla soddisfatto del suo operato alla guida della Regione segnata, in questi cinque anni, dalla pandemia e da numerose beghe politiche e giudiziarie. La compattezza della sua coalizione e la debolezza degli avversari, divisi, sembrano però aprirgli la strada per un secondo mandato, consolidando la guida della regione a trazione centrodestra, realtà ormai dal giugno 1994. Come dichiarato dal candidato, primo punto del nuovo mandato sarà l’autonomia