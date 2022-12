7/11 ©Ansa

Se il centrodestra è in una fase di stallo, il centrosinistra è in fibrillazione. Sinistra Italiana, la formazione che fa capo a Nicola Fratoianni, ha deciso di non sostenere il candidato del Pd, Alessio D'Amato. "Non staremo con il Pd e Calenda. Per un'incompatibilità su elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda" che sostiene D'Amato. “Visto che non c'è un tempo infinito, partiremo presto con le interlocuzioni con il M5Se con le altre forze di Sinistra", ha spiegato all'Ansa il segretario regionale di Sinistra Italiana, Massimo Cervellini