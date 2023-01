2/8 ©IPA/Fotogramma

ECONOMIA E CARBURANTI - L’economia, per ora, non preoccupa, anche se i rischi di una inflazione che continui a correre sono ben presenti. L’aumento della benzina era previsto, con la fine degli sconti sulle accise, ma per il momento viene considerato fisiologico e dovrebbe rientrare. Il governo, insomma, non pensa a nuovi tagli sui carburanti mentre tiene sotto controllo l'andamento dei prezzi dell'energia, pronto eventualmente a intervenire in primavera

