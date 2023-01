“Meloni è ancora in tempo per rispettare le promesse”

"Secondo noi non ci sono le condizioni tecniche per fare le gare nel 2024 - chiarisce Rustignoli - Bisogna capire le intenzioni dell'attuale governo. In campagna elettorale la presidente Meloni ha detto che avrebbero lavorato per una diversa applicazione della Bolkestein. È ancora in tempo per rispettare le promesse ma temo che, ad esempio, non sia ancora partita la mappatura delle coste. È fondamentale per dimostrare che non è scarsa la risorsa di arenili già mappati per insediamenti turistico-ricreativi e non ancora assegnati: se la risorsa non è scarsa, allora l'applicazione della direttiva può essere rinviata. Meloni aveva promesso che avrebbe lavorato su questo".