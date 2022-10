Individuati 26 lidi balneari non in regola tra Napoli e Caserta

I finanzieri hanno scoperto quasi 2,5 milioni di euro non versati all’Erario e circa 27mila metri quadrati di superficie demaniale occupati abusivamente

Quasi 2,5 milioni di euro non versati all'Erario e circa 27mila metri quadrati di superficie demaniale occupati abusivamente: sono i numeri dell'operazione "Blind Bath", condotta dai finanzieri della Stazione Navale di Napoli.

L’operazione

Nel corso delle indagini i finanzieri hanno individuato 26 gestori di stabilimenti balneari - tra Napoli, Bacoli Monte di Procida, Pozzuoli, Massa Lubrense e Sessa Aurunca (in provincia di Caserta) - che, dal 2017 al 2021, non hanno versano i tributi locali. I finanzieri hanno anche segnalato alle amministrazioni comunali, oltre che all'Agenzia delle Entrate, il mancato accatastamento (che prevede sanzioni tra 268 a 8.624 euro) di tutte le strutture ricettive e balneari insistenti in prossimità del demanio marittimo e fluviale.