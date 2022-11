Economia

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto da 13 articoli. Fra le norme ci sono le bollette rateizzate per le imprese, la proroga dei crediti di imposta, la revisione del Superbonus (che scenderebbe al 90% e con limiti di reddito). Il tetto al contante sale a 5mila euro

Via libera dal Consiglio del ministri al nuovo decreto Aiuti per contrastare i rincari dell'energia e calmierare le bollette

Dalla proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, fino all'aumento del tetto al contante, passando per la norma per l'incremento della produzione di gas naturale e la rateizzazione delle bollette: sono le misure contenute nel decreto approvato in serata. Il governo interviene contro il caro-energia con una cifra complessiva di poco superiore ai 9 miliardi di euro