Gas, Pichetto Fratin: preoccupati per prossimo inverno non per questo

“Le preoccupazioni ci sono tutte per quanto riguarda il gas, forse non per questo inverno ma la grande preoccupazione riguarda il prossimo inverno” quello 2023/2024. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ospite a Sky TG24. Per questo sono importanti “i rigassificatori di Ravenna e Piombino” quest'ultimo “un capitolo chiuso nella misura in cui è qualcosa di temporaneo. Nei tre anni c'è l'impegno a trovare una soluzione stabile per il rigassificatore”.