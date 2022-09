Berlusconi oggi, le ultime news e la campagna elettorale in diretta

Secondo Berlusconi "il centrodestra avrà sicuramente i numeri per governare", ma "ascolteremo le opposizioni". Poi, parlando del centrodestra e rispondendo a una domanda sulle parole di Carlo Calenda che ha detto che il centrodestra si sfascerà subito dopo il voto, ha aggiunto: "La nostra alleanza dura da 28 anni, siamo molto vicini, ci vogliamo bene e quindi non si correrà nessun rischio di sfasciarsi. Mentre l'Europa corre il rischio di recessione, non ho avuto il tempo di seguire le battute del signor Calenda. Me ne scuso con lui". E infine, sul voto del 25 settembre, ha dichiarato: "Purtroppo si vota in un giorno solo e questo fa prevalere la previsione di un numero forte per l'astensionismo. Una cosa voluta dal Pd incomprensibile".

“Niente tasse sui neo assunti per tre anni”

"Nel nostro programma abbiamo progetti per dare lavori stabili ai giovani - ha spiegato poi Berlusconi - in modo che nessuna forma di apprendistato sia retribuita con meno di mille euro al mese, che è il minimo indispensabile per vivere oggi in una grande città. Renderemo estremamente conveniente alle aziende assumere un ragazzo al primo impiego, eliminando per tre anni ogni tassa su quel ragazzo. Quindi avranno una grande convenienza ad assumere giovani".

“Triste l’uso di Peppa Pig per condizionare i bimbi”

Il leader di Forza Italia torna poi sulla polemica sorta in merito a una puntata del cartone animato Peppa Pig in cui compare un personaggio con due mamme: "Trovo triste e preoccupante che si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare messaggi" come quello di una famiglia in cui ci sono due madri. "Difenderemo sempre il modello della famiglia naturale, composta da un uomo e una donna che crescono dei figli. Il Pd, invece, ha addirittura tentato con il ddl Zan di vietare delle opinioni".