Scontro a distanza Letta-Meloni. "I patrioti difendono sempre l'Italia, la sinistra va in giro a screditare la nazione per difendere il proprio tornaconto", dice la Leader di Fdi. Letta: "Dal blocco navale al Pnrr da rinegoziare, Meloni fa proposte folli". Mosca irrompe nella campagna elettorale dopo le parole pronunciate da Medvedev che invita gli "europei a punire i governi per la loro stupidità". Salvini replica: "Non vado in Russia da anni e non ho contatti". Ma Di Maio lo attacca: "Sei complice, perché non prendi le distanze?". La Lega rende note le liste uninominali alla Camera: Giorgetti, Molteni, Crippa e Ravetto tra big confermati. Il M5s rende noto l'esito delle Parlamentarie e pubblica la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. L'annuncio sul blog del Movimento nel quale si precisa che Conte si riserva la valutazione finale. Chiuse le candidature della Lega negli uninominali: alla Camera Giorgetti, Crippa e Fontana. La conferma del leader del Carroccio: "Correrò a Milano". Attesa per le decisioni degli alleati di centrodestra mentre Berlusconi annuncia: "Forza Italia partito europeista e anti populista". Intanto vertici di Iv stanno valutando la possibilità di far slittare la Leopolda a dopo il voto. Il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, rassegna le sue dimissioni dopo che un video pubblicato dal Foglio e che sarà acquisito dai pm ha mostrato una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, che lo ha visto protagonista.