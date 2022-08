6/13 ©LaPresse

Puzzer, lavoratore del Porto di Trieste, è diventato noto per le proteste al Varco 4 del Porto, scatenate per la lotta al Green Pass, in particolare nell’ottobre 2021. Quando la polizia fece evacuare i manifestanti, la protesta si trasferì in piazza Unità d'Italia. Puzzer, che da quel momento ha costituito più comitati e coordinamenti, gestì la situazione in modo pacifico ponendosi a capo delle varie componenti che animavano la protesta. Da allora è stato invocato in tantissime manifestazioni in Italia. In aprile, infine, il licenziamento, suo e di altri