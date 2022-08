Elezioni, Salvini: "Chi non voterà aiuterà la sinistra"

"Il 25 settembre occorre prendere un voto più degli altri: io sento aria buona e di cambiamento, negli ultimi giorni sono stato in Veneto, a Lampedusa, in Puglia, in Romagna, in Calabria e in Lombardia e ovunque la gente chiede serietà, coraggio e idee chiare. In questi 50 giorni che mancano alle elezioni e che io sto vivendo come quando mancavano 50 giorni alla fine del servizio militare, vi chiedo di parlare alle teste e ai cuori di chi pensa che votare o non votare siano la stessa cosa. Il 25 settembre chi diserta e scappa aiuta la sinistra. Abbiamo bisogno di gente che si prende la responsabilità di scegliere. A sinistra il problema è che hanno un'idea di famiglia e di società in cui tutti sono liberi di fare tutto ed esistono solo diritti e non doveri". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.