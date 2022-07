Governo, Draghi cerca mediazione con i 5S dopo astensione su Dl Aiuti

12/12 ©IPA/Fotogramma

In ambienti parlamentari si dice che Draghi è comunque animato dalla volontà di trovare terreni d'incontro, perché in un momento come questo il Paese non terrebbe una crisi, ma non ci starà a farsi logorare. Anche perché non c'è solo il rebus dei 5S. La Lega, dopo aver detto sì al Dl Aiuti, ha fatto l'elenco di ciò che non voterà: "La droga facile, la cittadinanza facile, l'immigrazione e gli sbarchi facili, il ritorno alla Fornero, la riforma del catasto ai valori di mercato"