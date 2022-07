Tajani: "Conte e il M5S decidano cosa fare o sarà crisi di governo"

Politica

Giorni cruciali per il Governo Dragh i: il voto su fiducia e decreto Aiuti previsto questa settimana al Senato potrebbe vedere l’astensione dei senatori M5s , che non escludono di lasciare l’aula prima della votazione. Un’azione simile non impedirebbe alla maggioranza di votare la fiducia al Governo, ma potrebbe significare una spaccatura importante e forse irreversibile per l’esecutivo

Molti pentastellati protendono per lo strappo . Conte nei giorni scorsi ha consegnato a Draghi una lista di richieste per mantenere l’appoggio M5s al Governo, dall’ampliamento del reddito di cittadinanza al superbonus edilizio, e ha avvertito: “Subito cambio di passo o ce ne andiamo ”

Alcuni parlamentari Pd stanno lavorando per ricucire lo strappo, ma se davvero il M5s non dovesse votare la fiducia la tenuta del Governo potrebbe essere a rischio: “Senza i 5 Stelle questo esecutivo non esiste”, ha detto Draghi. Eppure anche con un passaggio del M5s all’opposizione (o all’appoggio esterno, come si è vociferato) i numeri per un Draghi-bis ci sarebbero e la maggioranza, seppur meno ampia, sarebbe garantita in entrambe le aule