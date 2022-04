In un’ intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica il leader di Iv commenta le elezioni presidenziali francesi in vista del secondo turno sottolineando i rischi in caso di sconfitta del presidente uscente

Matteo Renzi interviene nel dibattito sulle presidenziali francesi auspicando la vittoria dell’attuale presidente Macron. “Spero che vinca, soprattutto per l'Europa dei nostri figli" sottolinea facendo anche un parallelismo rispetto a quanto accaduto in Italia: “Le Pen assomiglia a Salvini, Mélenchon ai grillini. Fortunatamente il ballottaggio permette ai cittadini di decidere".

Meloni a Palazzo Chigi

Il leader di Iv si esprime anche sulle prossime elezioni in Italia ritenendo che la Meloni non sia matura per andare a Palazzo Chigi."Lei pensa di sì, gli italiani spero di no. Ha comunque il 20 per cento nei sondaggi: è ancora lunga" conclude.