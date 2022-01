16/21 ©Ansa

SICILIA - Per la Sicilia gli elettori sono il governatore Nello Musumeci (in foto, Diventerà bellissima), il consigliere Nunzio di Paola (M5S) e il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Miccichè (Forza Italia). L’elezione ha causato polemiche. Musumeci ha raccolto meno preferenze degli altri eletti: 29 voti, contro i 44 per Micciché e i 32 per Di Paola. Durissima, inizialmente, la sua reazione: prima le minacce di dimissioni, poi quelle di sciogliere la giunta. Su entrambe è però poi arrivato il dietrofront