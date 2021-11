3/13 ©Ansa

Sull’ipotesi che l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi salga al Colle, maggioranza e opposizione si dividono. Per il ministri degli Esteri Luigi di Maio il voto minerebbe il percorso di crescita avviato dall'Italia in questi anni e, per questa ragione, sarebbe da evitare. Di Maio però non sbarra esplicitamente la strada del premier al Quirinale. “La destra non usi il Colle per ricattare il Paese con il voto anticipato. Raggiungerebbe l'unico, inaccettabile, obiettivo di bloccare la ripresa", ha detto il responsabile della Farnesina

Di Maio: "No all'ipotesi di elezioni anticipate"