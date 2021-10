Berlusconi e l’ipotesi Quirinale: chi lo appoggerebbe e chi no

2/11 ©Ansa

Il leader di Forza Italia non si sbilancia, e rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se si vede presidente della Repubblica dice: "Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo"

Ruby ter, Berlusconi assolto a Siena. I legali: "Giusto epilogo"