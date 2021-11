La partita per il Quirinale e le elezioni anticipate

Gli applausi in Senato da parte del centrodestra dopo la bocciatura del ddl Zan sono stati dei "giochini di Palazzo", una "strumentalizzazione senza pudore" in vista delle elezioni per il Quirinale. Questa la visione di Di Maio per il quale si è trattato di "un tentativo di ricatto per arrivare alle elezioni anticipate". Il ministro dice "di no con fermezza" all’ipotesi di tornare al voto. "Vorrebbe dire bloccare la ripresa del Paese nel momento in cui dobbiamo gestire i fondi del Pnrr e concludere la campagna vaccinale". E sui diritti Lgbt afferma: "La bocciatura della legge Zan è una sconfitta per il Paese".