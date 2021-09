10/10 ©Ansa

CONFINDUSTRIA: FARE IN MODO CHE INCIDENTI NON AVVENGANO - Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rilancia la sua proposta di istituire "commissioni paritetiche in azienda per intervenire sugli incidenti" e chiede al governo di intervenire, più che sulle sanzioni ex post, su interventi che "facciano in modo che gli incidenti non avvengano"