Dopo gli ultimi svluppi investigativi e il fermo di alcune persone, tra cui il gestore dell'impianto Luigi Nerini, per l'incidente in cui sono morte 14 persone, da più parti si chiede alla giustizia di agire in fretta. Salvini: "Se fosse vero, non esisterebbe pena al mondo per punire tanta avidità e cattiveria". Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana: "Basta con la retorica sui troppi controlli"

Dopo il fermo di tre persone (il gestore dell'impianto Luigi Nerini, il direttore dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini) e gli ultimi sviluppi investigativi , secondo cui vi sarebbe un "gesto consapevole" all'origine della tragedia della funivia Stresa-Mottarone nella quale hanno perso la vita 14 persone, anche la politica chiede che la giustizia agisca in modo rapido. A partire da Federico d'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, che a Sky TG24 si è detto scioccato dal "sapere che qualcuno non ha lavorato nel modo giusto" ritenendo che "la magistratura debba fare in fretta, se queste sono le colpe, nel rispetto delle vittime". Sulla vicenda sono intervenuti anche altri esponenti, da centrosinistra a centrodestra, come Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni.

Fratoianni: "Basta con la retorica sui troppi controlli"

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, a Sky TG24, ha affermato che "se qualcuno per profitto o per non chiudere in un week end un impianto di trasporto, o per non fare i lavori necessari, insomma per non perdere qualche soldo, mette a rischio la vita delle persone, e in questo caso drammatico contribuisce a una strage, vuol dire che viviamo in una società sbagliata". Il segretario nazionale di Si ha poi aggiunto: "Si fermi subito allora nel dibattito politico la storiella della liberalizzazione del codice degli appalti, la si smetta con la retorica dei troppi controlli e lacciouli e della necessità di limitarli, la si smetta con la retorica che è la burocrazia che blocca tutto. Perchè alla fine tutto finisce qui a un meccanismo in cui il tema è questo: bisogna essere veloci perchè c'è bisogno di profitto. E pazienza se qualcosa salta".