Funivia Stresa, carabinieri: “Fermati hanno ammesso responsabilità”

Hanno ammesso le responsabilità loro contestate i tre fermati nella notte per la tragedia del Mottarone, costata la vita a 14 persone (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI). Lo ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Verbania, tenente colonnello Alberto Cicognani, spiegando che i tre hanno detto di non aver attivato volontariamente il freno. “C'erano malfunzionamenti nella funivia, - ha spiegato l'ufficiale a "Buongiorno Regione” su Radiotre - è stata chiamata la manutenzione, che non ha risolto il problema, o lo ha risolto solo in parte. Per evitare ulteriori interruzioni del servizio, hanno scelto di lasciare la 'forchetta', che impedisce al freno d'emergenza di entrare in funzione”. (LE REAZIONI POLITICHE - COME FUNZIONA LA FUNIVIA - IL FORCHETTONE).