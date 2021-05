Incidente funivia, chi sono le vittime della tragedia di Stresa

La famiglia israeliana

Nell'incidente sono morti Amit Biran (nato in Israele nel 1991), Tal Peleg (nata in Israele nel 1994), entrambi residenti a Pavia, e il loro bambino Tom (di soli due anni). L'altro figlio della coppia, di cinque anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato operato. Morti anche i nonni della donna, Barbara Cohen Konisky (71 anni) e Itshak Cohen (82), giunti in Italia per stare con i loro familiari. Amit Biran era iscritto all'Università di Medicina di Pavia. "Dopo tante difficoltà e attese, sembrava una domenica in cui tornare finalmente alla vita. Si è trasformata in una sciagura. È terribile", ha commentato Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia.