Funivia Stresa, primi segnali di risveglio di Eitan: medici fiduciosi

Le condizioni del bambino

Incidente funivia Stresa, perché il forchettone non doveva essere lì

Nella caduta Eitan ha subito molti traumi. La risonanza magnetica effettuata non ha evidenziato danni neurologici a livello celebrale né del tronco encefalico ma restano le fratture alla tibia, al femore e ad un braccio. Quando era arrivato all'ospedale, domenica, era cosciente, parlava e, impaurito, aveva allontanato i medici. Sedato, era stato operato per ore per stabilizzare le fratture. A preoccupare sono le eventuali complicanze legate al politrauma subito.

Intanto la psicologa Marina Bertolotti è già lavoro per seguire il sopravvissuto quando sarà completamente cosciente. "Questo è un bambino politraumatizzato anche psicologicamente e quindi dobbiamo intervenire subito per evitare che le cose poi si complichino - afferma - Quando sarà cosciente lavoreremo con la famiglia per comprendere di cosa si può parlare con lui, ma dovremo aspettare i suoi tempi". Ad aspettarlo ci sono la zia e i nonni, che non hanno mai abbandonato l'ospedale torinese, affinché al risveglio il bambino trovi volti a lui familiari.