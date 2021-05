Funivia Stresa-Mottarone, chi è il gestore Luigi Nerini

È la Ferrovie del Mottarone Srl la società che ha in gestione l’impianto della funivia Stresa-Mottarone dove domenica 23 maggio, nel crollo della cabina, hanno perso la vita 14 persone. La società è al 100% di proprietà di Luigi Nerini, 56 anni, uno dei tre fermati dalla procura di Verbania nell'ambito dell'indagine sull'incidente. L’accusa per i tre destinatari della misura è di aver disattivato il sistema di emergenza dei freni, tramite un “forchettone”, per aggirare un’anomalia, in quello che viene definito un “gesto materialmente consapevole” per "evitare disservizi e blocchi” (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI).