"Quanto più la maggioranza è allargata, tanto più la coesione interna diminuisce. Sono entrato in Parlamento per fare cose precise e non per perdere tempo". Lo afferma Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, su Sky TG24 a “L’Ospite”, condotto da Massimo Leoni. Morra ha deciso di non votare la fiducia al Governo Draghi, in dissenso dal M5S, ed è stato così espulso dal gruppo pentastellato al Senato (LO SPECIALE SUL GOVERNO DRAGHI). "Io rappresento l'istituzione nata per combattere le organizzazioni mafiose e nel discorso di insediamento il premier non ha mai pronunciato al parola mafia, mai come si possano combattere quei rapporti che in certi casi rendono le mafie consustanziali allo Stato", ha aggiunto. "Se tanti italiani ritengono che l’azione delle istituzioni per il contrasto delle mafie sia molle, debole, hanno ragione. Per esempio bisogna far dialogare le varie banche dati", ha spiegato.