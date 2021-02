M5S, senatori e deputati a rischio espulsione: ecco chi sono

9/32 ©Ansa

"No" anche dal deputato Andrea Colletti, che insieme a Cabras, Costanzo, Giuliodori, Maniero e Vallascas ha espresso "piena solidarietà ai senatori M5S espulsi per aver votato contro la fiducia a questo Governo della grande ammucchiata, per essersi astenuti o per non essere stati presenti. La loro espulsione suona anche come un avvertimento nei confronti di noi deputati"