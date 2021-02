Governo, Draghi incassa fiducia alla Camera. Oggi il debutto al G7

Incassata l'approvazione a Montecitorio, con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti, il premier debutta al summit del G7 che, quest’anno, si tiene in formato virtuale. Si tratta di un pre-vertice voluto dal premier britannico Johnson che ha la presidenza e che ha già fissato per il mese di giugno, in Cornovaglia, il summit in presenza. Al centro del meeting, l'emergenza Covid-19

Il G7 dedicato all'emergenza Covid-19 e il ruolo di Draghi

Draghi si collegherà al vertice tutto dedicato all'emergenza Covid, in particolare ai vaccini, con la convinzione che sia necessario accelerare. E da questo punto di vista il confronto con gli altri Paesi, Gran Bretagna in testa, è fondamentale. È quello il modello a cui guarda il premier e a cui fa riferimento quando invita ad "imparare dai Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di quantità di vaccini adeguate". Del resto, secondo il premier, la rapidità nella diffusione dei vaccini è essenziale anche per scongiurare che le varianti prendano il sopravvento. Un tema che Draghi potrebbe affrontare anche con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bruxelles, dove si sta lavorando ad un possibile incontro già la settimana prossima. Il formato virtuale non permette la possibilità di bilaterali, ma resta l'intenzione di Draghi, in attesa dei faccia a faccia, di porre le basi per strutturare quel rapporto "strategico e imprescindibile" con Francia e Germania del quale ha parlato in Senato, per far rinascere l'economia europea dalle macerie del Covid.