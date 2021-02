Draghi: "Il controllo della Corte dei Conti sia intransigente e rapido"

Prima uscita pubblica per Mario Draghi in veste di presidente del Consiglio, dopo la fiducia ottenuta dal suo governo in Parlamento. Il premier si è recato alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Sono fermamente convinto della funzione essenziale della Corte" nell'ambito del controllo, "che deve essere intransigente. Ma con la stessa fermezza confido che tale controllo sia rapido. I tempi straordinari che viviamo lo richiedono”, ha dichiarato. "È una mia profonda convinzione che le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a somma negativa, mentre la collaborazione produce effetti moltiplicatori - ha aggiunto -. È a questo principio di leale e costruttiva collaborazione che penso vada improntata la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo principio deve guidare tutti i servitori dello Stato, controllati e controllori".