Governo Draghi: da Irpef a lavoro, come potrebbe cambiare il fisco

Revisione complessiva del fisco, progressività, semplificazione, lotta all'evasione: sono i cardini della riforma fiscale annunciata dal primo ministro Draghi, che sarà affidata a una commissione di esperti. Dall'Irpef alle tasse sul lavoro, come potrebbe cambiare il nostro fisco Condividi:

Fisco, i cardini della riforma Draghi Quella del Fisco è una delle riforme in grado di cambiare il paese, e allo stesso tempo una delle più complicate. Nell'annunciarla il premier Draghi ha messo alcuni punti fermi: serve una riforma complessiva che riequilibri tutto il sistema (niente interventi spot su una o l'altra tassa). Il cardine sarà la riforma dell'Irpef: l'imposta sul reddito andrà semplificata mantenendo la progressività (niente flat tax, dunque) per arrivare a far pagare di meno ai contribuenti.

La lotta all'evasione Inoltre, come per ogni nuovo governo, c'è l'impegno a intensificare la lotta all'evasione (un fenomeno che nonostante decenni di annunci sottrae ancora al paese 100 miliardi l'anno). Il dossier sarà messo in mano a una apposita commissione. Un lavoro simile, per altro, è già stato avviato dalle commissioni finanze di camera e senato che hanno coinvolto una serie di esperti a partire dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini.

Fisco, le riforme che ci chiede l'Europa Per capire in che direzione potrebbe muoversi Draghi un punto di partenza sono le indicazioni dell'Europa che da tempo ci suggerisce di spostare il carico fiscale dal lavoro (le buste paga dei nostri dipendenti sono tra le più tassate dell'area ocse) ai consumi. In sostanza: tassare più in base a quanto si spende che a quanto si guadagna. Altro punto allo studio da anni la revisione della giungla di sconti fiscali che oggi valgono circa 40 miliardi all'anno di mancato gettito.