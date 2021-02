"Conte federatore? Se deve scendere in campo secondo me dovrebbe farlo come leader di partito non come leader di una coalizione". A dirlo è l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, a “L'intervista” di Maria Latella su Sky TG24. "Io so che ruoli che si assumono senza sporcarsi le mani, senza fare campagna elettorale sul campo" non danno un riferimento "alla platea dell'astensione che ha bisogno di immagini", aggiunge Casalino, che si dice convinto che "sette-otto punti non li recuperi come federatore".