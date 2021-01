Giustizia, Caiazza: "Sospendere riforma prescrizione"

"Non mi occupo di crisi di governo, ma pongo una domanda molto semplice" sul tema prescrizione: "perché, in nome della responsabilità politica e della necessità di salvaguardare le sorti del governo in questa fase così delicata, non si chiede semmai alla maggioranza di rispettare i propri reiterati impegni pubblici, sospendendo la riforma Bonafede della prescrizione, invece che agli oppositori della riforma di tacere e arrendersi, in nome del Covid?". Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente dell'Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, il quale ricorda che "a quanto pare, mercoledì prossimo il parlamento sarà chiamato a fare un bilancio della politica sulla Giustizia adottata nel 2020 dal governo Conte e, per esso, dal ministro di Giustizia Alfonso Bonafede. Io nutro dubbi, non fosse altro perché da un anno a questa parte la politica è sospesa, in questo Paese, o meglio essa si risolve integralmente nella guerra al Covid. Si tratta certamente di una priorità assoluta ed imprescindibile, ma da qui a pretendere che non si debba ragionare d'altro, e che chiunque ponga problemi di scelte politiche sia additato a sabotatore della salute pubblica, ce ne corre".