Prosegue la caccia ai responsabili e ai numeri per costruire una nuova maggioranza solida a sostegno del governo Conte. Il voto di fiducia al Senato di martedì 19 gennaio ha portato 156 sì, troppi pochi per pensare di poter lavorare con continuità, soprattutto in vista della scadenza di mercoledì 27, quando il governo presenterà a Palazzo Madama la relazione sulla Giustizia del ministro Alfonso Bonafede, un documento su cui Italia viva ha già annunciato di voler votare contro e non astenersi come avvenuto martedì scorso. Il lavoro di Conte si complica ulteriormente dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per associazione a delinquere con aggravante mafiosa per Lorenzo Cesa.

