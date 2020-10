Il presidente del Consiglio oggi riferisce in Parlamento - prima alla Camera, e poi al Senato - sul decreto in vigore da lunedì 26 ottobre che contiene le nuove misure per fermare il contagio. "Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una condizione di necessaria allerta", ribadisce il premier. Poi sottolinea: "I dati sono preoccupanti, il tracciamento è complesso"