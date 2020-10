Stop a cinema e teatri, l’appello di Unita: "Non siamo tempo libero"

L’appello sui social

“Non siamo tempo libero - si legge nel messaggio - siamo lavoro e molto di più. Non condividiamo le decisioni prese su cinema e teatri, e non da oggi. Come intendete sostenere i lavoratori? Perché non ci ascoltate, rispondendo alla nostra richiesta di un incontro?”. In tanti, tra cui Accorsi e Favino, hanno condiviso l’appello accompagnandolo con una frase del direttore d’orchestra Claudio Abbado: “La cultura è un bene comune primario come l'acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti”.