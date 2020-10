"Ristoro deve essere totale"

Per Meloni, il governo "da otto mesi naviga a vista, con il premier Conte che fa Dpcm ogni 4 giorni ben attento ad apparire in tv ora scaricano su intere filiere produttive le loro responsabilità, senza portare alcuna evidenza scientifica sulle responsabilità del contagio da parte di quei settori". Rispetto ai risarcimenti promessi da Conte "finché non sappiamo le cifre parliamo del nulla. Il ristoro deve essere totale. E deve prevedere anche il risarcimento per chiunque abbia speso soldi per adeguarsi ai protocolli richiesti che ora vengono considerati inadeguati". "Si è agito su singoli settori, massacrandoli, senza una logica. Se ho un ristorante con grandi spazi, rispetto le regole, perché non posso accogliere i clienti? Si diano prescrizioni stringenti, non divieti uguali per tutti in situazioni diverse. Come diverse sono le situazioni sul territorio. Dove c'è un cluster si chiude, altrove no”, denuncia la leader di Fdi.