La Lega è il primo partito in Italia, secondo la supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi. Con il 24,3% si piazza davanti al Pd e Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha superato il Movimento 5 Stelle come terzo partito

Chi vince e chi perde dopo regionali e referendum