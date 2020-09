accreditata dai sondaggi della vigilia. Ditemi se ci sia mai stato un partito che al suo esordio alle amministrative abbia raggiunto numeri simili. Italia Viva c'è ed è ancora più attraente nel Paese e in Parlamento". Cosi' il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una conferenza stampa a Montecitorio all'indomani del referendum e delle regionali. ( ELEZIONI COMUNALI: LA DIRETTA , REGIONALI: TUTTI I RISULTATI )

"Questo voto - ha proseguito Renzi - e in particolare quello toscano, fa capire che si andrà avanti con questa maggioranza sino al 2023. Ma in questi anni la maggioranza deve riflettere su cosa vuole fare da grande". E a proposito di un possibile rimpasto: "Noi non abbiamo mai chiesto il impasto, non lo chiediamo e non lo chiederemo. Ovviamente se la maggioranza vorrà fare una verifica, saremo a disposizione per portare le nostre idee". "Quanto a Italia Viva - ha aggiunto rivolto ai giornalisti - siamo soddisfatti perché il dato è andato oltre le vostre attese, ma anche oltre le nostre aspettative. Vedo che abbiamo davanti uno straordinario spazio politico".