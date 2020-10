M5s, gli Stati generali si terranno il 7 e 8 novembre

Gli Stati Generali del M5s si terranno il 7-8 novembre: la data è stata decisa nella riunione del 6 ottobre con il capo politico Vito Crimi. Già nelle prossime ore il percorso che deciderà il futuro del Movimento verrà avviato con le assemblee regionali e provinciali. Poi, a Roma, i delegati locali si vedranno faccia a faccia per delineare agenda e organizzazione. La conclusione del percorso sarà un'assemblea finale per metà in presenza e per metà in streaming. Ma in questo mese che separa il M5s dagli Stati generali, il rischio per il Movimento è che si possa arrivare a un punto di non ritorno tra le polemiche con Davide Casaleggio e i pesanti attacchi di Alessandro Di Battista, con parole che hanno fatto ipotizzare uno strappo. Dopo il congresso del M5s si affronteranno anche i nodi degli equilibri nella maggioranza e di un eventuale rimpasto nel governo, anche se il segretario del Pd Nicola Zingaretti è tornato a frenare con decisione su un suo ingresso nell'esecutivo. A decidere contenuto e direzione degli Stati generali non saranno le figure apicali del M5s, ha assicurato Crimi, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, ma un processo partecipato dal basso in cui tutti avranno spazio. Il percorso congressuale - ha spiegato - culminerà in un'assemblea fisica "non deliberante" a Roma.