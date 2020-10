Il presidente dell'associazione Rousseau, nel giorno dell'11esimo anniversario della nascita dei pentastellati, prende posizione con un post sul Blog delle Stelle dove si schiera contro l'ipotesi di trasformare il M5s in un partito. Il comitato di garanzia chiarisce: "Il suo post è personale e arbitrario"

Tensione all’interno del Movimento 5 Stelle, nel giorno del suo 11esimo compleanno. A innescare la polemica è stato un intervento di Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, sul Blog delle Stelle: “Qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere", ha scritto. A stretto giro la replica, su Facebook, delle comitato di garanzia del M5s (composto da Giancarlo Cancelleri, Roberta Lombardi e Vito Crimi): “Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del M5s e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica” nel Movimento. “Il post pubblicato in data odierna rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle". "Il fatto che il Blog delle Stelle sia gestito dall'associazione Rousseau non autorizza il suo presidente a utilizzarla per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organ del M5s. Il M5s siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare”, aggiunge ancora il comitato.

Casaleggio: “Rifiutato ministero e sopportato calunnie” approfondimento M5S come l'Udeur? Mastella attacca Di Battista: Non conosce la storia Casaleggio, nel post sul blog, ha sottolineato: “Per 15 anni ho prestato la mia attivitá gratuitamente per un'idea di partecipazione collettiva. Quando mi è stata offerta la guida di un ministero, ho rifiutato pensando che il ruolo di supporto del movimento fosse piú importante. Ho sempre rispettato i ruoli anche quando non ero d'accordo con le scelte prese". "Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre anche da persone che grazie al nostro lavoro ricoprono oggi posizioni importanti. Il mio silenzio negli anni è stato un atto di profondo rispetto nei confronti di chi ha creduto nel nostro sogno, così come oggi ritengo sia doveroso parlare per onestà intellettuale”, ha quindi aggiunto. Di Maio: “C’è chi ci ostacola ma guardiamo avanti” In giornata è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha commentato, in un post su Facebook: "Oggi è il compleanno del MoVimento 5 Stelle. Sono 11 anni. 11 anni di battaglie, di impegno, di riforme. Il MoVimento sta vivendo una fase di transizione, perché stiamo crescendo e maturando. Sono fiero di far parte di questa forza politica che sta cambiando il Paese. In molti continuano ad attaccarci, in molti continuano a ostacolarci, ma questi sono i fatti. Tanto altro dovremo fare. Abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nel cambiamento. Rimaniamo uniti e guardiamo avanti".