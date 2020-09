Pd-M5s, Zingaretti: "Asse con Di Maio? No, finalmente coalizione"

Il segretario dem traccia i contorni dell'intesa col Movimento: "Nessun asse privilegiato. Ora si dialoga e si governa da alleati, non da avversari"

Non un asse ma una coalizione vera e propria. A pronunciare la parola un tempo proibita è stato il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, riferendosi ai rapporti con Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle. "Asse con Di Maio? Non c'è nessun asse privilegiato con nessuno, finalmente c'è una coalizione che, come io ho sempre auspicato fin dal primo giorno, inizia a dialogare e capisce che non si governa da avversari ma da alleati", ha detto Zingaretti, a margine di un incontro a Saronno (Varese), aggiungendo che "c'è dialogo con Conte, con Renzi, con Speranza. Anche grazie a quanto avvenuto alle elezioni regionali, abbiamo il dovere indicare la via d'uscita da una situazione complicata".