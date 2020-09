Giorgia Meloni eletta presidente del partito dei Conservatori europei

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata eletta presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr). “La sua indicazione è stata approvata all'unanimità nella riunione del Consiglio del partito Ecr lunedì 28 settembre dopo le elezioni”, ha fatto sapere lo stesso Ecr in una nota. Per l'Italia la nomina rappresenta un inedito: nessun politico italiano aveva mai presieduto partiti europei come il Pse e il Ppe, eccetto il periodo in cui Monica Frassoni aveva guidato i Verdi.