Risorse per 40 miliardi

Si aprono quindi margini di deficit per la manovra da circa 21-22 miliardi che, uniti ai primi fondi europei, garantirà risorse per 40 miliardi, come ha spiegato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Proprio l'utilizzo - e la relativa contabilizzazione - dei fondi europei anti-Covid è uno dei nodi che ha rallentato e reso più complessa la stesura del documento che farà da cornice alla prossima legge di Bilancio. Una riunione di maggioranza, ieri mattina, non era bastata per trovare quel "consenso politico necessario" per varare la Nadef evitando ulteriori slittamenti, che inciderebbero sulle altre scadenze di finanza pubblica, come ha ricordato Luigi Marattin, al tavolo per Italia Viva. Il secondo round serale è servito a chiudere il cerchio per portare oggi in Cdm il documento che di certo, viene spiegato, non includerà nelle stime gli effetti di un eventuale utilizzo del Mes. Ma il fondo Salva Stati potrebbe essere citato nella Nadef: il fondo per le spese sanitarie già compariva nel Def di aprile, elencato tra gli strumenti messi a disposizione dall'Europa, indicando come solo vincolo il suo utilizzo per le spese sanitarie. Accedere al prestito, entro la scadenza di dicembre, è una scelta che comunque la maggioranza dovrà compiere - come precisato più volte da Conte - con un voto in Parlamento, una scelta invocata anche dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi e, "come ogni giorno", dal segretario Pd Nicola Zingaretti.