Recovery Fund, Conte: "L'Italia non è in ritardo"

L’Italia non è in ritardo sui tempi di presentazione del Recovery plan. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato alla celebrazione del centenario di Confagricoltura. "Nella stampa c'è un dibattito fuorviante – ha detto il premier – delle preoccupazioni infondate. Non siamo in ritardo con i tempi di presentazione del nostro piano: il governo sta già lavorando all'esame dei progetti, a partire dal settore agricolo".