Recovery Fund, la maratona degli Stati per i soldi europei

Il Recovery Fund, o per meglio dire il Next Generation Eu, sarà al centro delle attenzioni dei governi europei per diverso tempo.

Per questo SkyTG24 monitorerà per i prossimi mesi quanti soldi arriveranno a ciascun paese europeo, con un occhio di riguardo per l'Italia. E seguirà anche la vera e propria maratona che impegnerà i ministeri dell'economia e gli esecutivi per presentare i progetti di spesa alla Commissione europea e incassare sussidi e prestiti del Recovery Fund. Come per il tracker sui bonus del governo italiano, numeri e dati saranno al centro dell'attenzione.

Tutto quello che c'è da sapere sul Recovery Fund



Il Next Generation Eu è un piano di ripresa proposto dalla Commissione europea per far ripartire l'economia del continente. Gli stati membri hanno raggiunto un accordo al Consiglio europeo di luglio, che ha fissato i numeri del piano: 390 miliardi di euro di sovvenzioni ai paesi e 360 miliardi distribuiti sotto forma di crediti verso la Commissione, che si finanzierà sul mercato. All'Italia dovrebbero arrivare circa 81 miliardi in sovvenzioni e 127 in crediti, dal 2021 al 2027.



Le priorità di spesa sono state comunicate dalla presidente Von der Leyen: almeno il 37% dei fondi dovrà andare alla transizione verde e non meno del 20% a quella digitale. Altra indicazione ai paesi è spendere i soldi comunitari per seguire le indicazioni annuali della Commissione europea. Per l'Italia i temi sono i soliti: tra gli altri, aumentare la qualità della burocrazia, incrementare gli investimenti pubblici, ridurre i tempi della giustizia.

La roadmap



La Commissione europea ha fissato alcuni paletti anche sulle tempistiche con cui i paesi potranno accedere ai fondi e su tutti gli step che saranno necessari per arrivarci.