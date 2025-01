Pagamento pensioni Inps gennaio 2025, gli accrediti al via da domani

Introduzione

Il primo pagamento della pensione nel 2025, che comprende anche alcuni piccoli aggiustamenti sul recupero dell'inflazione, è in arrivo a partire da venerdì 3 gennaio: il primo versamento del nuovo anno è infatti previsto per domani, mentre a febbraio sarà sabato 1 per chi ha il conto alle Poste e lunedì 3 per chi ha l'accredito in banca.



Intanto si è aperto un nuovo capitolo sul fronte pensionistico: a inizio 2025 infatti è scattata la riduzione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, e questo peserà sul calcolo dell'assegno per chi si appresta a ritirarsi ora dal lavoro. E secondo la Cgil con questo taglio dei coefficienti la pensione di vecchiaia calerà del 2%.