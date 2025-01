Pensioni, la comunicazione Inps: rischio assegno azzerato a gennaio

Introduzione

L’Istituto ha comunicato alcune novità in merito al pagamento delle pensioni di gennaio 2025. È stato infatti effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2024 (cioè Irpef e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps.

Se le trattenute sono state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2025: questa operazione si può compiere anche con azzeramento dell’importo di pensione in pagamento, nel caso in cui le imposte siano pari o superiori all’importo del rateo mensile in pagamento. C’è perciò il rischio che il cedolino della pensione di gennaio, così come quello di febbraio, possano andare a zero euro