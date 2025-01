Swisscom completa l'acquisizione di Vodafone Italia

Le due società verranno gestite da un unico Executive Committee e faranno riferimento al corporate brand Fastweb + Vodafone; i marchi attualmente in uso, ossia Fastweb, Vodafone e ho. continueranno ad essere utilizzati a livello commerciale ascolta articolo

Swisscom ha ottenuto tutte le autorizzazioni regolamentari richieste e completa così l'acquisizione di Vodafone Italia. Il closing della transazione è avvenuto il 31 dicembre, si legge in una nota. "Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Cogliendo l'opportunità di unire le forze, creiamo un'organizzazione più forte e più innovativa per condurre l'Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende" commenta Walter Renna, ceo di Fastweb + Vodafone. Swisscom, precisa la nota, che così rivede le guidance per l'ebitda perché deve contabilizzare costi fino a concorrenza di 200 milioni di euro. Le prospettive Ebitda adeguate per il 2024 sono ora comprese tra 4,3 e 4,4 miliardi di franchi svizzeri (precedentemente tra 4,5 e 4,6 miliardi di CHF), ma non avranno impatti sul free cashflow nel 2024. Le previsioni per il fatturato, gli investimenti (CAPEX) e il dividendo per l'anno 2024 rimangono invariate.

A seguito del closing dell'operazione di acquisizione di Vodafone Italia da parte del Gruppo elvetico Swisscom avvenuto il 31 dicembre scorso, prende il via dunque il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, per la creazione di un operatore convergente leader in Italia. Fastweb + Vodafone genererà un elevato valore per tutti gli stakeholder e, grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle sinergie di circa 600 milioni di euro l'anno a regime, rese possibili dall'integrazione, avrà la capacità finanziaria per continuare a investire in infrastrutture ed innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori e delle imprese in Italia. Le due società verranno gestite da un unico Executive Committee e faranno riferimento al corporate brand Fastweb + Vodafone; i marchi attualmente in uso, ossia Fastweb, Vodafone e ho. continueranno ad essere utilizzati a livello commerciale. Da oggi è online anche il nuovo sito Corporate fastwebvodafone.it.

La combinazione dei punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili consentirà a Fastweb + Vodafone di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi per le famiglie, le imprese e le pubbliche amministrazioni, e di diventare il punto di riferimento per la transizione digitale di tutti i clienti. Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, Fastweb + Vodafone diventa il principale operatore infrastrutturato sul mercato delle telecomunicazioni nazionali, potendo contare su più di 20mila siti radiomobili ed una rete fissa proprietaria di oltre 74mila km in grado di assicurare una copertura nazionale sia mobile che fissa, di cui il 50% in Ftth.