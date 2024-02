Sono iniziate le trattative esclusive tra Swisscom (in Italia Fastweb) e Vodafone per acquisire la multinazionale britannica. Il valore dell’accordo è di otto miliardi di euro, senza debiti né disponibilità liquide, per un’acquisizione in contanti del 100% finalizzata ad una fusione delle attività. Il sì di Vodafone arriva dopo un precedente rifiuto alla proposta di acquisto da parte di Iliad (più di sei miliardi e mezzo di euro in contanti e un finanziamento soci per due miliardi di euro).