Vodafone rifiuta offerta di Iliad per la fusione attività in Italia

L'ultima proposta dell'azienda francese, a seguito di quella presentata il 18 dicembre, era di creare una joint venture al 50% ciascuno che attribuiva alle attività di Vodafone in Italia un enterprise value di 10,45 miliardi e a Iliad di 4,25 miliardi

Battuta d’arresto nella trattativa tra Vodafone e Iliad . È infatti arrivato il rifiuto del colosso multinazionale di telefonia fissa e mobile all'offerta per unire le attività dei due gruppi in Italia. In una nota Iliad dichiara che proseguirà a questo punto la sua strategia di crescita stand alone. La sua ultima proposta, a seguito di quella presentata il 18 dicembre, era di creare una joint venture al 50% ciascuno che attribuiva alle attività di Vodafone in Italia un enterprise value di 10,45 miliardi e a Iliad di 4,25 miliardi. “

"Iliad Italia proseguirà la propria strategia stand-alone"

A seguito dell'offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione ("NewCo"). Il Gruppo Vodafone - si legge nella nota - ha rifiutato questa nuova offerta”. “Il Gruppo iliad ritiene che l'offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani. iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record”, sottolinea Iliad. "Il Gruppo Iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti. Iliad ricorda di avere oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018; di essere leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa; di avere più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.

I termini chiave della nuova offerta a Vodafone erano i seguenti: fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50; Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro); Iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro); nessuna call option a favore di Iliad.