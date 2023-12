Iliad propone a Vodafone la fusione delle attività italiane

Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e a un finanziamento soci di 2,5 miliardi ascolta articolo

Dopo anni di corteggiamento, il gruppo francese Iliad ha presentato al gruppo Vodafone una proposta di fusione tra le attività di Iliad e di Vodafone in Italia, attraverso la creazione di una nuova entità (NewCo). Conti alla mano, l'operazione valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi compreso il debito. Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e a un finanziamento soci di 2,5 miliardi. La proposta valuterebbe Iliad Italia 4,45 miliardi: anche Iliad otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento in contanti di 500 milioni e due miliardi di finanziamento soci. (VODAFONE VERSO TAGLIO DI 11MILA POSTI DI LAVORO IN TRE ANNI)

Unione di competenze

Inoltre, grazie all'unione di competenze e talenti di iliad e Vodafone, la NewCo, viene precisato nella nota, "diventerebbe il protagonista sul mercato italiano delle telecomunicazioni per investimenti in tecnologie all'avanguardia e soluzioni customer-centric, supportando e accelerando la transizione digitale del Paese e in particolare l’adozione della fibra ottica". Infine, la fusione proposta "creerebbe l’operatore più innovativo in un mercato italiano con cinque operatori di rete mobile e oltre 10 fornitori di broadband fissa". approfondimento Chi è Margherita Della Valle, nuova ad del gruppo Vodafone

L'offerta di business Infine, sempre come si legge sul comunicato, "l’offerta di business combination costituisce una proposta altamente attrattiva per gli stakeholders di Vodafone . L’enterprise value proposto da iliad per Vodafone Italia, pari a 10,45 miliardi di euro, rappresenterebbe un premio significativo in termini di multiplo dell'EBITDAaL, riflettendo l’alto potenziale di NewCo quale primario operatore di telecomunicazioni sul mercato italiano a seguito della fusione". Il finanziamento dell’operazione è supportato da primarie banche internazionali. approfondimento Mercato Tlc, Iliad lancia Iliad business